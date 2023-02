Sturmtief Ulf hält Feuerwehr und Polizei in ganz MV in Atem Stand: 18.02.2023 07:44 Uhr Sturmtief Ulf hat in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Bei mehr als 25 Unfällen entstand ein Sachschaden von insgesamt mehr als 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Sturm hat am Freitag und in der Nacht zum Sonnabend in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Einsätzen geführt, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 80 Mal seien die Beamten wegen Verkehrsbehinderungen aufgrund umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste im Einsatz gewesen. In mehr als 25 Fällen kam es zu Verkehrsunfällen, bei denen jedoch niemand verletzt wurde.

In Zinnowitz ist ein Baum auf ein Ferienhaus gestürzt, das Dach ist laut Polizei leicht beschädigt. Auch in Weitenhagen ist ein Baum auf das Dach eines Hauses gestürzt. Auch hier nur leichte Schäden.

Windböe erfasst Anhängergespann

In der Nähe von Karow in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Wagen gegen einen auf die Straße gestürzten Ast. Sein Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Einem 55-Jährigen mit seiner 50 Jahre alten Beifahrerin fiel während der Fahrt ein Baum aufs Auto. Der Unfall ereignete sich zwischen den Ortschaften Groß Molzahn und Lankower Holz (Landkreis Nordwestmecklenburg). Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

Der leere Anhänger eines 47-Jährigen wurde vor Wismar von einer starken Windböe erfasst. Das Gespann kam ins Schleudern, touchierte einen Baum und landete im Straßengraben. Entstandener Schaden: 30.000 Euro.

Verkehrsschild gegen Auto geschleudert

Zwischen Brühl und Brahlstorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde ein 19-jähriger Autofahrer durch starken Seitenwind von der Straße gedrängt. Er streifte eine Leitplanke, Schaden: 2.000 Euro.

In Demmin-Deven (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verursachte eine gegen einen abgestellten Lkw geschleuderte Mülltonne einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Auf der Landstraße 202 Richtung Gielow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) riss der starke Wind ein Verkehrsschild ab und schleuderte es gegen das Fahrzeug eines 23-Jährigen. Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 5.500 Euro.

Bahnstrecke blockiert, Fähre gestrichen

In Schwerin rückten Feuerwehrleute aus, um die Plane an einem Baugerüst zu sichern. Die Buslinie 14 des Schweriner Nahverkehrs war dadurch für kurze Zeit gestört.

Bereits Freitagnachmittag legte das Sturmtief den Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Westmecklenburg lahm. Ein aus Stettin kommender Zug konnte nur bis Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg) statt bis nach Lübeck fahren. Nach Angaben der Bahn blockierte ein umgeknickter Baum die Schienen. Die Reisenden wurden mit Bussen nach Lübeck gefahren. Bei der Fähre von Hiddensee nach Rügen wurden Verbindungen gestrichen. Die Abfahrt Vitte nach Schaprode um 11.15 Uhr entfällt.

