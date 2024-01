Sturmflut und Hochwasser in MV: Situation weiter entspannt Stand: 04.01.2024 06:57 Uhr Die Hochwasserlage an der Elbe bleibt im Landkreis Ludwigslust-Parchim entspannt. Auch die erwartete Sturmflut an der Ostsee verläuft bisher harmlos. Der Höchststand in Wismar und Warnemünde wird mit 1,20 Meter am Donnerstagmittag erwartet.

In Mecklenburg-Vorpommern hat auch das leichte Hochwasser der Ostsee bisher keine schwerwiegenden Schäden hinterlassen. In Wismar stand der Pegel am Donnerstagmorgen bei 93 Zentimetern. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sagt den höchsten Wasserstand für Mittag gegen 12 Uhr mit 1,20 bis 1,45 Meter über dem mittleren Wasserstand voraus. In Warnemünde ist der Pegel der Ostsee ähnlich wie der in Wismar. Laut Prognose soll der Höchststand von 1,20 Meter auch dort gegen Mittag erreicht werden.

Suhrau: "Alarmstufe 2 wird nicht erreicht"

Während die Situation in Niedersachsen weiterhin äußerst kritisch ist, blicken die Verantwortlichen auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim ruhig auf die aktuelle Hochwasserlage. Auf dem Deich bei Dömitz lag der Pegelstand am Mittwochmittag bei 5,54 Metern - deutlich höher soll der Wasserspiegel nicht mehr steigen. Der Bürgermeister von Dömitz, Reinhold Suhrau (Unabhängige Wählergemeinschaft), sagte bei NDR MV Live, dass Alarmstufe 1 zwar erreicht sei, aber Alarmstufe 2 nicht erreicht werde. "Die Lage ist entspannt und sie wird entspannt bleiben. Der Scheitelpunkt ist erreicht. Die 5,80 Meter, die Alarmstufe 2 bedeuten würden, werden wir nicht erleben."

Schwesig und Backhaus fahren nach Boizenburg

Suhrau betonte, dass die Deiche in einem hervorragenden Zustand seien und sich niemand Sorgen machen müsse. Trotzdem werde die weitere Entwicklung selbstverständlich genau beobachtet. Die Experten gehen davon aus, dass der Pegel in den nächsten Tagen langsam sinkt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Landrat Stefan Sternberg (SPD) und der für den Hochwasserschutz zuständige Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) werden sich vor diesem Hintergrund am Donnerstagnachmittag in Boizenburg ein Bild von der Lage machen.

Prognostizierte Sturmflut voraussichtlich harmlos

Bezüglich einer zu erwartenden Sturmflut hieß es aus dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bereits am Mittwoch, dass in Wismar mit einem Pegel von bis zu 120 Zentimetern über Normal gerechnet werden müsse. Der Schiffbauerdamm ist gesperrt und die bekannten Maßnahmen greifen. Fahrzeuge sollen nicht in gefährdeten Gebieten stehen, sollte ein Wasserstand von mehr als 125 Zentimetern über Normal erreicht werden, können am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße bei Bedarf Sandsäcke abgeholt werden. Apropos Sandsäcke: Das Innenministerium in Schwerin hat angekündigt, Niedersachsen im Kampf gegen das Hochwasser zu unterstützen. Dafür stellt Mecklenburg-Vorpommern 330.000 Sandsäcke und das mobile Hochwasserschutzsystem "Aquariwa" zu Verfügung.

