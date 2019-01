Stand: 30.01.2019 06:47 Uhr

Streit um geplante Darßbahn geht vor Gericht

Vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald wird heute über die geplante Darßbahn verhandelt. Die Gemeinde Pruchten hatte sich gegen den Planfeststellungsbeschluss und den Trassenverlauf der geplanten Zugverbindung von Barth bis Prerow ausgesprochen. Es geht vor allem um die Finanzierung.

Gemeinde fürchtet zu hohe Kosten

Pruchten befürchtet, knapp 500.000 Euro Eigenanteil investieren zu müssen für die Errichtung und die Sicherung der geplanten Bahnübergänge, so eine Sprecherin des Gerichts. In einer nicht öffentlichen Sitzung wollen nun die Befürworter der Bahnstrecke, also der Bund und die Usedomer Bäderbahn, zusammen mit Pruchten über das Projekt verhandeln. Dabei geht es neben dem Planfeststellungsbeschluss auch um die Trassenführung und ein noch fehlendes Verkehrskonzept.

Konzept der Darßbahn schon lange in der Diskussion

Seit vielen Jahren gibt es Pläne, die nach dem Krieg stillgelegte Bahnstrecke zwischen Barth und Prerow wieder aufzubauen. Die Darßbahn ist nach Ansicht von Bundes- und Landesregierung, aber auch von vielen Tourismusexperten notwendig, um den Ansturm von Feriengästen zu bewältigen Die Kosten dafür werden auf rund 115 Millionen Euro geschätzt.

