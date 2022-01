Stralsund stellt sich auf Schließung der Werften ein Stand: 05.01.2022 13:18 Uhr Unabhängig von der Rettung der MV-Werften rechnet Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, Alexander Badrow (CDU), damit, dass der Standort nicht weiter produzieren wird. Deswegen will er ein neues Konzept für das Gelände. Am liebsten einen Gewerbepark.

Es sollen sich über zehn Firmen am derzeitigen Standort der MV-Werften in Stralsund ansiedeln, wenn es nach Oberbürgermeister Badrow geht. Denn Stralsund als Produktionsstandort von Genting werde es wohl nicht mehr geben. Es fehle an neuen Aufträgen.

Stralsund als historischer Schiffbaustandort

Die Stadt treffe das hart. "Stralsund ist Schiffbaustandort seit eh und je, allerdings auch mit vielen Problemen seit eh und je", erklärte Bodrow bei NDR MV Live. Die Werften sind nicht nur Arbeitgeber für die Stadt. Es hängen auch viele Zulieferer in der Region von ihnen ab. Die Stadt habe sich Alternativen für ihre Wirtschaft überlegt.

Es sollen neue Arbeitsplätze durch unterschiedliche Branchen entstehen. Konkretes nannte Badrow gegenüber dem NDR nicht. Es gebe aber schon erste Gespräche mit möglichen Firmen und Investoren.

Kauf des Grundstückes der MV-Werften geplant

Stralsund hat in ihrem Haushaltsplan über zehn Millionen Euro für den Kauf des Grundstückes der MV-Werften eingeplant. Dazu seien sie bereits in Gesprächen mit dem internationalen Konzern Genting. Die Stadt möchte den Vorvertrag am liebsten schon im Februar realisieren können, so Badrow. Unterstützung gibt es auch vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem über die rechtliche Hilfen freue sich der Bürgermeister.

Innovative Ansätze notwendig

Rückhalt habe er auch aus der Bürgerschafft, erklärt Badrow. Die Umstrukturierung des Standortes sei nicht nur ein Wahlkampf-Versprechen. Denn 2022 steht die Wahl des Oberbürgermeistern in Stralsund an. Es sei ein wichtiger Schritt für die Stadt.

Ob solche Konzepte auch an anderen Standorten wie Wismar oder Warnemünde möglich seien, könne er nicht einschätzen. Er glaubt aber, dass innovative Ansätze nötig sind.

