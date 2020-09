Stand: 19.09.2020 18:52 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stralsund: Orgel in Jacobikirche geweiht

Mit einem Festgottesdienst ist in Stralsund die Orgel in der Jacobikirche geweiht worden. Damit erklingt erstmals seit Kriegsende wieder eine Orgel in der großen Stadtkirche. Stralsund habe mit diesem Instrument nun ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, so der Stralsunder Organist und Mitglied der Orgelkommission, Martin Rost. Die Stadt feiert das Ereignis darüber hinaus mit der Stralsunder Orgelwoche. Eine Woche lang laden die drei großen Stadtkirchen zu Konzerten, Matineen, Kinderkonzerten und Orgelführungen ein. Die Jacobiorgel hat 2,4 Millionen Euro gekostet. Das Geld kam von Bund, Land, Stadt und verschiedenen Stiftungen. | 19.09.2020 18:52