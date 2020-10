Stand: 24.10.2020 06:46 Uhr Stralsund: Lichterzauber am Meeresmuseum

In den kommenden zwei Jahren wird das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund umfassend saniert. Deswegen verabschieden sich die Mitarbeiter heute mit einer großen Lichtershow von ihren Gästen. Unter dem Titel "Meer in Sicht" werden maritime Unterwasserwelten an die Außenwand der Katharinenhalle projiziert. Zu sehen ist die Show von 17 bis 23 Uhr. | 24.10.2020 06:50