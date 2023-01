Stau in den Führerscheinstellen in Teilen des Landes Stand: 17.01.2023 11:50 Uhr Bis 2033 müssen noch zahlreiche Führerscheine in Mecklenburg-Vorpommern in einen neuen Scheckkarten-Führerschein umgetauscht werden. Doch in den Ämtern stockt es. Das merkt auch, wer den Führerschein neu beantragt.

Bei vielen Führersteinstellen in Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell Termine für den Umtausch veralteten Papier-Führerschein knapp. Die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 müssen ihre Fahrerlaubnis bis Donnerstag dieser Woche in ein neues EU-Dokument umgetauscht haben. Doch in den Führerscheinstellen stockt es - auch bei der Neubeantragung.

Zwei Monate Wartetzeit

Der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Helmut Bode, sieht das Problem der Überlastung vor allem in Führerscheinstellen im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Rostock. Dort müsse man mit zwei Monaten Wartezeit rechnen, sagt Bode im Interview bei NDR MV Live. In Ausnahmefällen kann es auch noch länger dauern. In Waren, Neustrelitz und Neubrandenburg gibt es erst im März wieder freie Kapazitäten, heißt es aus den Kreisverwaltungen.

Probleme für Berufskraftfahrer

Die Wartezeiten bereiten vor allem denen Probleme, die beruflich auf einen Führerschein angewiesen sind. Nach Ansicht von Bode sind einzelne Führerscheinstellen klar unterbesetzt. Sie müssten dringend aufgestockt werden, um normale Bearbeitungszeiten von zwei bis drei Wochen zu realisieren.

Sternberg

