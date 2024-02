MV passt Mathe-Abitur an: Reaktion auf schlechte Ergebnisse Stand: 02.02.2024 10:42 Uhr Nach den zuletzt schlechten Ergebnissen bei den schriftlichen Prüfungen im Mathematik-Abitur in Mecklenburg-Vorpommern ändert das Land in diesem Jahr die Aufgabenstellungen und erhöht zum Teil auch die Bearbeitungszeit.

Das Land reagiert auf die schlechten Ergebnisse des Mathematik-Abiturs im vergangenen Jahr und passt die Prüfungen an. Die Abiturientinnen und Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern bekommen in den Mathematik-Klausuren in diesem Jahr mehr Wahlmöglichkeiten. Sie können dann gezielter Aufgaben bearbeiten, die ihnen liegen. Die Leistungskurse bekommen zudem mehr Zeit in der Prüfung. Im Grundkurs bleibt die Zeit gleich, aber die Aufgaben werden neu strukturiert.

Oldenburg: Prüfung und Unterricht "auseinandergedriftet"

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) sagte, der Mathe-Unterricht und die Abitur-Prüfungen seien seit Jahren auseinandergedriftet. Die Prüfungs-Aufgaben seien zu textlastig und mathematische Fragestellungen damit schwer erkennbar. Erfahrene Mathe-Lehrkräfte haben jetzt ein Muster-Abitur erstellt, das besser zur Lebenswelt der Jugendlichen passen soll. Die neuen Regelungen gelten schon für diesen Abitur-Jahrgang. Vom nächsten Schuljahr an haben Elftklässler im Grundkurs zudem eine Stunde Mathe mehr pro Woche.

