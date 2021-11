Spendenaktion "Brot für die Welt" startet Stand: 28.11.2021 06:50 Uhr Mit einem Gottesdienst beginnt am 1. Advent traditionell die Spendenaktion des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt". Dieses Jahr findet der landesweite Eröffnungsgottesdienst im Greifswalder Dom St. Nikolai statt.

Die Aktion wird von Diakonie-Landespastor Paul Philipps eröffnet. Die Predigt hält Bischof Tilman Jeremias. Das Motto der inzwischen 63. Auflage lautet: "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft." Nach Angaben des evangelischen Hilfswerks ist der Klimawandel ein globales Problem, das jedoch die Ärmsten der Armen am schlimmsten betreffe, obwohl gerade diese Menschen oft am wenigsten zur Entstehung des Klimawandels beigetragen hätten.

Die Ärmsten sollen widerstandsfähiger gegen Wetterextreme gemacht werden

Diese Ungerechtigkeit und der Kampf gegen den Hunger sind Schwerpunkte der diesjährigen Aktion. Die gesammelten Spenden sollen Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen - mit dem Ziel Ideen zu entwickeln, wie sie widerstandsfähiger gegenüber Wetterextremen werden. 1959 haben die evangelischen Kirchen in Deutschland erstmals um Spenden für die weltweit Hungernden gebeten. Im vergangenen Jahr hat Brot für die Welt bundesweit 76,8 Millionen Euro an Spenden erhalten. Damit werden aktuell mehr als 1.800 Projekte in 90 Ländern gefördert.

