Stand: 22.04.2019 12:13 Uhr

Sonnenschein beschert MV viele Oster-Urlauber

Nach den weißen Ostern 2018 haben Sonnenschein und Wärme der Tourismusbranche in MV in diesem Jahr zu Ostern viele Urlaubsgäste beschert. Nach Angaben des Landestourismusverbandes waren die Quartiere über die Ostertage landesweit zu rund 75 Prozent ausgelastet. Genaue Zahlen sollen in einigen Tagen vorliegen.

Heringsdorfer Kurdirektor: "Ein Selbstläufer'"

In Heringsdorf auf Usedom freute sich Kurdirektor Thomas Heilmann über mehr Urlauber als in den vergangenen Jahren: "Das Osterwochenende mit diesem Wetter ist ein Selbstläufer", sagte Heilmann NDR 1 Radio MV. Einige Hotels in den Kaiserbädern seien komplett ausgebucht. Bei den Pensionen in Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck liege die Auslastungsquote zwischen 85 und 100 Prozent. Zudem sei jede zweite Ferienwohnung gebucht gewesen, schätzte Heilmann.

Viel Rückreiseverkehr am Montag

Nach entspannten Tagen an der Küste oder im Binnenland haben nach Angaben des ADAC viele Urlauber am Montagvormittag die Rückreise angetreten. Deshalb kommt es zu Staus auf den Straßen. In Mecklenburg-Vorpommern sind vor allem die Strecken zu den Küsten und an die Müritz Stauschwerpunkte. Besonders an den Baustellen der Autobahnen 19, 20 und 24 sei mit stockendem Verkehr und Staus zu rechnen, sagte ein ADAC-Sprecher. Auch auf den von den Inseln führenden Straßen kam es zu Verzögerungen. Der ADAC empfahl Reisenden, die Zeit haben, bis zum Nachmittag zu warten und erst dann loszufahren. Verkehrsmeldungen aus MV gibt es hier.

