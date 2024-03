NATO-Großübung “Allied Spirit”: Soldaten aus MV auf dem Rückweg Stand: 23.03.2024 10:02 Uhr Nach der NATO-Großübung "Allied Spirit" im bayerischen Hohenfels werden die Soldaten in diesen Tagen wieder zurück an ihren Standorten - auch in Mecklenburg-Vorpommern erwartet.

Die Militärverbände, die an der der NATO-Großübung "Allied Spirit" teilgenommen haben, sind zum Teil schon gestartet oder werden in den kommenden Tagen im Süden losfahren. Sie teilen sich in mehrere, zeitversetzt fahrende Marschkolonnen auf.

Rückweg in die Kasernen dauert mehrere Tage

Für den Rückweg zu ihren Kasernen in Neubrandenburg, Torgelow oder Hagenow werden die rund 3.500 Soldaten mehrere Tage benötigen. Die Strecken in den Norden führen dabei überwiegend über Autobahnen und Bundesstraßen. Autofahrer sollten möglichst große Abstände einhalten und nicht in die bis zu drei Kilometer langen, langsam fahrenden Konvois einscheren. Aus Gründen der militärischen Sicherheit gibt es keine Informationen zu den genauen Fahrstrecken der insgesamt mehr als 1.000 Fahrzeuge.

"Allied Spirit" ist Teil des größten NATO-Manövers seit Ende des Kalten Krieges, dem "Steadfast Defender". Rund 90.000 Soldaten sind entlang der Ostflanke des Verteidigungsbündnisses daran beteiligt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.03.2024 | 10:00 Uhr