Simone Oldenburg (Die Linke): "Ich will noch mehr bewegen!" Stand: 13.09.2021 18:46 Uhr Seit zehn Jahren ist sie im Landtag und genauso lange in der Opposition. Simone Oldenburg, die Fraktionschefin der Partei Die Linke, sagt, dass sie in ihrem politischen Leben gern noch mehr bewegen möchte.

von Katrin Kahlke

"Ich glaube, daher kommt mein Antrieb und daher kommt manchmal auch dieses Messerscharfe", so Oldenburg. "Weil ich eben die Ignoranz der Regierenden nicht verstehe. Nur weil sie regieren und vermeintlich die Macht haben, haben sie nicht Recht. Es ist aber so, dass sie glauben, sie haben Recht und Lehrermangel kleinreden, die Studienabbrecher kleinreden. Für sie gibt es das alles nicht und deswegen sind wir ja überhaupt erst in dieser Katastrophe gelandet."

Oldenburg erstmals Spitzenkandidatin

Erstmals geht Oldenburg als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl. Dafür ist sie viel unterwegs, eilt von einem Wahlkampfauftritt zum nächsten. Mittags eine Rede in Sassnitz, abends eilt sie schon wieder durch Schwerin zum nächsten Termin mit dem Ex-Partei-Vorsitzenden Gregor Gysi. "Man ist in einer Spur und man läuft jetzt, geht von einem Termin zum anderen. Man muss nur aufpassen, dass man immer wieder nach Hause kommt und immer mal wieder eine Maschine Wäsche anschmeißt," sagt Oldenburg.

Geboren in Wismar, Lehramtsstudium in Leipzig

Geboren und aufgewachsen ist die 52-Jährige in Wismar. Nach dem Lehramtsstudium in Leipzig kehrte sie hierher zurück. Seit 2004 ist Oldenburg in der Kommunalpolitik und aktuell stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Gägelow. Sie hat einen Sohn und ihr Ehemann ist auch Lehrer. In dem Beruf gearbeitet hat Oldenburg zuletzt an der Regionalen Schule in Klütz, deren Leitung sie später übernahm. "Für mich ist das immer noch ein Traumberuf", sagt Oldenburg. "Aber es ist eben so: Politikerin für die Bildung ist für mich auch ein Traumberuf, um es weiter zu entwickeln, weil ich natürlich die Grenzen des Schulsystems erkenne und weiß, wo da die Säge klemmt."

Bildung als "Sparschwein des Landes"

Das Bildungswesen sei lange das "Sparschwein des Landes" gewesen, kritisiert Oldenburg. Hier habe man immer rausgezogen - ob Unterrichtsstunden oder verlängerte Arbeitszeiten, größere Klassen. Alles sei auf Kosten der Kinder, der Jugendlichen und der Lehrkräfte erfolgt. So etwas gehe eine Weile gut, denn man merke nicht sofort bei der Bildung, dass etwas fehle. "Das kommt immer erst mit drei, vier, fünf Jahren Zeitverzug." Die Bildung sei kaputt gespart worden, sagt Simone Oldenburg. Ihr Wunsch sei es, 1.000 neue Lehrkräfte einzustellen, kostenloses Mittagessen für alle Schüler und mehr Unterricht an Schulen.

Weitere Informationen Bundes- und Landtagswahl in MV 2021 Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Porträts: In unserem Dossier sammeln wir alle Meldungen zum Superwahljahr in MV. mehr

Oldenburg kann austeilen und einstecken

Austeilen kann Oldenburg. "Das ist alles mein Naturell. Und ich glaube, solange man natürlich ist, ist der Grad der Emotionalität egal. Hauptsache, man ist natürlich." Und einstecken kann sie auch. Seit zehn Jahren ist sie im Landtag, seit fünf Jahren Fraktionsvorsitzende in der Opposition. "Die Anträge, die ich in den vergangenen zehn Jahren mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Bildungsbereich gestellt habe, sind alle abgelehnt worden. Aber natürlich ist es das, dass man beim Regieren stört, dass man beständig sagt, wie es anders sein kann. Dadurch, dass wir auch die Regierung treiben, kann man doch sehr viel erreichen. Aber es sind sehr sehr dicke Bretter, die wir hier bohren."

Umfrage sieht Linke bei zehn Prozent

Nach der neuesten Umfrage käme Simone Oldeburgs Linke auf zehn Prozent. Ihre Beliebtheitswerte haben zugelegt. Das Ziel ist klar: "Wir möchten das Land verändern und das können wir in der Opposition. Das können wir aber auch in der Regierung." Einen freien Tag gönnt sie sich in der Woche. Geht Walken oder ist zu Hause - um zu entspannen. "Ich putze. Das ganze Haus. Und ich koche Marmelade, aber ohne, dass ich welche esse. Also ich esse keine Marmelade, koche aber, um zu verschenken und um zu produzieren. Um Ergebnisse zu haben," sagt Oldenburg. So wie am 26. September, wenn gewählt wird. 20 Prozent der Wahlberechtigten im Land sind Umfragen zufolge noch unschlüssig. Für Simone Oldenburg ein Grund mehr, weiter um Stimmen zu kämpfen.

Dieses Thema im Programm: Die Nachrichten | 13.09.2021 | 19:30 Uhr