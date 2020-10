Seenplatte: Landkreis verschärft Corona-Maßnahmen Stand: 16.10.2020 15:05 Uhr Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut gestiegen. Der erste Grenzwert ist erreicht. Deshalb gelten von Sonnabend an verschärfte Schutzmaßnahmen.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist der erste Kreis in Mecklenburg-Vorpommern, der seine Corona-Schutzmaßnahmen verschärft. Der Wochenwert von 35 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner sei mit 34,4 knapp erreicht. Private Feiern zu Hause mit mehr als 15 Personen sind dann nicht mehr gestattet, sagte Landrat Heiko Kärger (CDU) am Freitag. In Gaststätten dürfen es demnach maximal 25 sein. Zwischen Mitternacht und 6:00 Uhr am Morgen müssen sämtliche Restaurants und Kneipen an der Seenplatte geschlossen bleiben. Bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt ab sofort eine Obergrenze von 200 Personen. Im Freien sind maximal 500 erlaubt.

Zahl der Neuinfektionen fast verdoppelt

In den vergangenen drei Wochen hat sich die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nahezu verdoppelt. Gerechnet auf 100.000 Einwohner steckten sich bis Donnerstag 32,4 Menschen mit dem Virus an. Ab einem Wert von 35 schaltet die Warnampel auf orange. "Eins darf nicht wieder passieren: dass wir Schulen zumachen, dass wir wieder in einen Lockdown geraten. Das trifft Familien so hart, das trifft Unternehmen so hart. Das gilt es zu verhindern", sagt Kärger.

Nachverfolgung nicht mehr gegeben

In der Seenplatte sind derzeit etwa 400 Menschen in Quarantäne. Mehr als 50 Mitarbeiter der Verwaltung betreuen sie telefonisch oder sind mit der Nachverfolgung beschäftigt. Mitarbeiter, die normalerweise im Jugend-, Sozial- oder Bauamt tätig sind. Die eigentliche Arbeit bleibt liegen, Überstunden häufen sich. Kärger wünscht sich von der Landesregierung noch schärfere Maßnahmen, um die Pandemie zu bekämpfen. "Wir stellen zunehmend fest, dass wir bestimmt Sachen nicht mehr zuordnen können, und das ist zurzeit die Müritz-Region Richtung Plau, wo wir bei 15 Prozent der Fälle nicht wissen, wo sie herkommen."

