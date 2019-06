Stand: 14.06.2019 15:21 Uhr

Offene Türen zum Schweriner Schlossfest 2019

Schwerin feiert sein Schloss: Vom 14. bis zum 16. Juni dreht sich beim Schlossfest alles um den Prachtbau am Schweriner See. Zunächst steht am Sonnabend die fürstliche Vergangenheit im Mittelpunkt, am Sonntag stellt sich mit dem Landtag der heutige Hausherr vor. Ein Highlight ist die Lichtshow, die die Schlossfassade am Freitag- und Samstagabend erleuchtet. Nach Einbruch der Dunkelheit beginnt jeweils um 22.30 Uhr die Lichtinszenierung "Son et Lumière". Dabei erstrahlt das barocke Schloss in bunten Farben, untermalt von Musik. Der Eintritt ist frei.

Festumzug zum Schloss am Sonnabend

Am Sonnabend zieht ab 10 Uhr ein Festumzug vom Hauptbahnhof am Pfaffenteich entlang zum Schloss. Im Mittelpunkt stehen Laiendarsteller in Kostümen aus der Zeit des Großherzogs Friedrich Franz II. Nach dem Umzug wird im Burggarten mit Führungen, Musik und Fechtübungen gefeiert. Rund 200 Hofdamen, fein gekleidete Bürger und Untertanen flanieren durch das Schloss und die Gärten - wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Programm im Schlossmuseum

Der größte Teil des Programms findet am Sonnabend im Innenhof des Schlosses, im Museum und in der Schlosskirche statt. Mitglieder des Vereins der Freunde des Schweriner Schlosses zeigen bei einer Modenschau prächtige Gewänder, Damen werden eingekleidet, es wird genäht, getanzt und musiziert.

Demokratie zum Anfassen

Am Sonntag steht das Schloss als Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt. Bei einem Tag der offenen Tür bekommen Besucher zwischen 10 und 16.30 Uhr Einblicke in die heutige Nutzung großer Teile des Gebäudes. Parlamentarier berichten über ihre Arbeit und beantworten Fragen, der NDR gibt Einblick in das Landtagsstudio.

Auch vor dem Schloss wird rund um den offenen Landtag viel geboten. Im Burggarten und vor dem Schloss stellen sich Verbände und Vereine vor. Auf der Bühne im Innenhof des Schlosses präsentiert NDR 1 Radio MV Moderatorin Dörthe Graner ein buntes Informations- und Unterhaltungsprogramm auf der "Cyrano de Bergerac"-Bühne. Um 13.30 Uhr wird die Drehbrücke zum Schlossgarten für etwa 15 Minuten geöffnet.

Bummeln im Schlossgarten

Das Wochenende im Schweriner Schloss wird außerdem täglich von 10 bis 19 Uhr vom Kunsthandwerkermarkt "Handgemacht" auf dem Platz vor dem Schloss begleitet.

