Schwerin: Vorwurf Drogenhandel - sechs Personen verhaftet Stand: 24.11.2023 10:45 Uhr Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Schwerin haben fünf Männer und eine Frau im Alter von 23 bis 29 Jahren aus Schwerin verhaftet. Ihnen wird der Handel mit Drogen in großem Stil vorgeworfen.

Ein 29-Jähriger soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft als Bandenchef fungiert haben. Drei weitere Tatverdächtige der Bande sollen als Händler, Lagerhalter sowie Kuriere tätig gewesen sein. Bereits am Mittwoch wurden alle sechs Beschuldigten verhaftet und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft.

Mehrere Wohnungen in Schwerin durchsucht

Seit März 2020 habe der Bandenchef in 40 Fällen unter anderem insgesamt 7,5 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Amphetamine sowie Kokain verkauft. Zusammen mit den anderen Tatverdächtigen hätten sie große Mengen an Marihuana, Haschisch, Amphetaminen und Kokain angekauft und in Schwerin mit Gewinnen weiter verkauft. Bei Durchsuchungen mehrerer Wohnungen in Schwerin fanden die Ermittler unter anderem 8.000 Euro in bar, 315 Gramm Marihuana und 290 Gramm Kokain sowie einige bisher unbekannte Betäubungsmittel. Diese werden derzeit in einem Labor analysiert.

