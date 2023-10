Verdächtiger nach Drogen-Razzia in Bad Doberan und Kröpelin in U-Haft Stand: 09.10.2023 15:59 Uhr Wegen des Verdachts des Drogenhandels hat die Polizei drei Gebäude in Bad Doberan und Kröpelin durchsucht. Ein 46-jähriger Mann kam in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Rostock hat mit Unterstützung von Bereitschaftspolizisten am vergangenen Freitag drei Gebäude im Landkreis Rostock durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Montag mitteilte. Dabei stellten die Beamten in Bad Doberan und in Kröpelin unter anderem drei Kilogramm Marihuana, vier Kilogramm Amphetamin, 230 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Sie fand auch Verpackungsmaterial und andere für den Drogenhandel typische Utensilien.

Intensive Ermittlungen vor der Razzia

Der Razzia resultierte aus intensiven Ermittlungen gegen einen 46-jährigen Mann, der im Verdacht steht, seit längerer Zeit mit illegalen Betäubungsmitteln zu handeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Rostock Haftbefehl gegen den Verdächtigen, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Falls er angeklagt und verurteilt wird, droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und 15 Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.10.2023 | 17:00 Uhr