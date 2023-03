Stand: 22.03.2023 11:28 Uhr Schwerin: Polizei warnt vor manipulierten Geldautomaten

An einer Bank am Schweriner Marienplatz sind am Dienstag Manipulationen an Geldautomaten entdeckt worden. Laut Polizei haben Unbekannte technische Einrichtungen zum Auslesen von EC-Kartendaten sowie den zugehörigen PINs an den Automaten angebracht. Es sei noch nicht bekannt, ob die Täter bereits Daten erlangen konnten oder ein Schaden für Bankkunden entstanden ist. Die Polizei rät grundsätzlich zur Vorsicht und erhöhter Wachsamkeit an Geldautomaten. Die Empfehlungen lauten, während der PIN-Eingabe die Hand abzudecken und die Umgebung kritisch auf mögliche Beobachter zu überprüfen, sowie Unregelmäßigkeiten am Gerät unverzüglich der Bank oder der Polizei zu melden.

