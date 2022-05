Stand: 23.05.2022 15:04 Uhr Schwerin: Neue Stolperschwelle für Opfer des Nationalsozialismus

In Schwerin hat der Künstler Gunter Demnig zum ersten Mal eine Stolperschwelle verlegt. Sie erinnert an 290 Kinder, die der nationalsozialistischen Euthanasie zum Opfer gefallen sind - in der ehemaligen "Anstalt für geistesschwache Kinder auf dem Lewenberg" und in der benachbarten "Heil- und Pflegeanstalt". Dort wurden sie durch überdosierte Medikamente ermordet. Die Stolperschwelle wurde nicht in den Eingang des alten Gebäudes verlegt, sondern auf dem öffentlichen Weg in der Wismarschen Straße. Dort werde sie von mehr Menschen wahrgenommen, sagte Schwerins Stadtarchivar Kasten. | 23.05.2022 14:55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.05.2022 | 16:30 Uhr