Stand: 29.04.2024 10:00 Uhr Schwerin: Frontalzusammenstoß mit drei Schwerverletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerin sind am Sonntagmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 25-Jährige habe an einer Kreuzung in der Nähe des Schlosses nach links abbiegen wollen. Während die Frau wartete, um den Gegenverkehr durchzulassen, sei ein Transporter frontal gegen ihr Auto gefahren. Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin der 25-Jährigen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

