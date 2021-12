Schwerin: Falsche Ärztin legt Geständnis ab Stand: 07.12.2021 12:30 Uhr Vor dem Landgericht Schwerin hat eine 42-jährige Frau aus Kirgistan zugegeben, über Jahre Krankenkassen betrogen zu haben. Sie hatte Honorare für Arztbehandlungen abgerechnet, obwohl sie dazu keine Zulassung in Deutschland hatte.

Vor dem Landgericht Schwerin hat eine wegen Betruges angeklagte 42-jährige Frau ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft der aus Kirgistan stammenden Frau vor, sich 2014 mit gefälschten Urkunden die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung in Mecklenburg-Vorpommern erschlichen zu haben.

Gefälsche Dokumente für 3.000 Euro

Zu den Vorwürfen sagte die Frau am Dienstagvormittag vor Gericht, dass sie in ihrer Heimat Medizin studiert und auch praktiziert hatte. Dafür gibt es Belege. Als sie 2009 nach Deutschland kam, machte sie keine dreijährige Facharztausbildung, die nötig gewesen wäre, um hier zu praktizieren. Stattdessen habe ihr Mann ihr sowohl eine Facharzturkunde der Ärztekammer Rheinland-Pfalz als auch eine Urkunde über einen Doktortitel der Universität Graz in Österreich besorgt. Dafür soll er 3.000 Euro bezahlt haben. Das die Dokumente falsch sein müssen, habe sie in Kauf genommen, so die Angeklagte.

Eigene Praxis in Torgelow

Die gefälschten Dokumente hatte die 42-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern eingereicht und 2014 ohne große Nachfragen die Zulassung von der Kassenärztlichen Vereinigung im Land bekommen. Fast vier Jahre praktizierte sie erst in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) in einer eigenen Praxis und später in Bayern. Bei beiden Kassenverbänden rechnete sie illegal fast 900.000 Euro Honorare ab. Als in Bayern Zweifel aufkamen, ob ihre Urkunden echt sind, floh die Angeklagte nach Schweden. Aufgrund der Fluchtgefahr gelten in diesem Prozess strenge Sicherheitsmaßnahmen, die Angeklagte wurde mit Hand- und Fussschellen in den Gerichtssaal geführt. Beschwerden über Falschbehandlungen gibt es nicht. Ein Urteil kann schon Ende der Woche fallen.

