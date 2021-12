Stand: 01.12.2021 08:43 Uhr Schwerin: Auto verunglückt bei Straßenglätte auf A14

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Auto auf der glatten Fahrbahn der A14 bei Schwerin verunglückt. Laut Polizei schleuderte der Wagen an der Anschlussstelle Schwerin-Nord gegen ein Verkehrsschild und rutschte die Böschung hinunter. Der 52-jährige Fahrer und seine 18-jährige Tochter wurden leicht verletzt. Der Schaden am Auto wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die A14 musste in Richtung Wismar zeitweise voll gesperrt werden. | 01.12.2021 08:42