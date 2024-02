Schweden stellt Nord-Stream-Verfahren ein Stand: 07.02.2024 10:22 Uhr Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zur Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ein.

Das gab der mit den Untersuchungen betraute Staatsanwalt Mats Ljungqvist am Mittwoch bekannt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft hatte am Montag eine entsprechende Ankündigung gemacht. Es werde bald eine neue Entwicklung bezüglich der Ermittlungen zu den Sprengstoffanschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines im September 2022 geben, sagte Ljungvist schwedischen Medien. Mehr dazu in Kürze.

