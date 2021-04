Schulen und Kitas öffnen im Kreis Ludwigslust-Parchim Stand: 12.04.2021 06:09 Uhr Aufgrund gesunkener Corona-Infektionszahlen können die Kinder im Kreis Ludwigslust-Parchim an die Schulen und Kitas zurückkehren. Kita-Kinder sollten aber möglichst weiter zu Hause betreut werden.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim öffnen Schulen und Kitas heute wieder. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend zehn Tage in Folge unter dem Wert von 150 lag, würden Kindergärten und Krippen den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen aufnehmen, teilte der Kreis mit. Die Kinder sollten aber möglichst weiter zu Hause betreut werden. Eltern wurden gebeten, die Angebote nur in Anspruch zu nehmen, wenn sie die Betreuung der Kinder nicht selbst sicherstellen können. Zudem gibt es an den Schulen im Kreis für die Klassen 1 bis 6 und in den Abschlussjahrgängen wieder Präsenzunterricht. Ab Klasse sieben findet Wechselunterricht statt.

Präsenzunterricht für Jahrgänge 11 und 12 möglich

Auch in den Klassen unterhalb der Abiturjahrgänge, also in der Jahrgangsstufe 11 der allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise in der Jahrgangsstufe 12 der Abendgymnasien und Fachgymnasien ist ein täglicher Präsenzunterricht denkbar - jedenfalls wenn die Abschlussklassen bereits wegen der Prüfungsvorbereitungen nicht mehr in der Schule sind. Diese Entscheidung liegt im Ermessen der jeweiligen Schule und ist abhängig davon, wie viele Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise wie viele Räume zur Verfügung stehen. Auch an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wird wieder in Präsenz unterrichtet.

Weitere Informationen Jetzt auch Ausgangsbeschränkungen: Die neuen Corona-Regeln in MV Alles, was Sie über die vorerst bis zum 18. April geltenden Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen. mehr

Ministerium entscheidet mittwochs über Schulöffnungen

Wegen hoher Infektionszahlen hatte Ludwigslust-Parchim als einziger Kreis in Mecklenburg-Vorpommern nach den Osterferien die Schulen zunächst geschlossen gehalten. Am Wochenende lag die Inzidenz-Zahl bei 133,6. Über die Öffnung und Schließung von Schulen soll im Nordosten künftig immer mittwochs vom Landesbildungsministerium für die folgende Woche entschieden werden

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.04.2021 | 05:00 Uhr