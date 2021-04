Schulen öffnen am Montag im Kreis Ludwigslust-Parchim Stand: 09.04.2021 04:55 Uhr Präsenzunterricht für Grundschüler und Schüler der Orientierungsstufe - Wechselunterricht ab Klasse 7: die neue Schul-Corona-Landesverordnung macht es möglich.

Der 7. April war der Stichttag und an diesem Stichtag lag der Inzidenzwert im Kreis Ludwigslust-Parchim unter 150. Das heißt: die Schulen öffnen - so ist es in den neuen Regeln vorgesehen. Dem entsprechend findet in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und in den Abschlussjahrgängen ein täglicher Präsenzunterricht statt - in Form eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen, wie es heißt.

Präsenzunterricht teilweise ohne Klassenteilung möglich

Auch in den Klassen unterhalb der Abiturjahrgänge, also in der Jahrgangsstufe 11 der allgemein bildenden Schulen beziehungsweise in der Jahrgangsstufe 12 der Abendgymnasien und Fachgymnasien ist ein täglicher Präsenzunterricht denkbar - jedenfalls wenn die Abschlussklassen bereits wegen der Prüfungsvorbereitungen nicht mehr in der Schule sind. Diese Entscheidung liegt im Ermessen der jeweiligen Schule und ist abhängig davon, wieviele Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise wieviele Räume zur Verfügung stehen.

Voraussichtlich auch Kitas wieder offen

Auch an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wird wieder unterrichtet - in Präsenz. Auch in den Kitas und bei den Tagesmüttern im Landkreis Ludwigslust-Parchim können wieder Kinder betreut werden. Ebenfalls ab Montag, allerdings unter einer Bedingung: die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis muss zehn Tage in Folge unter dem Wert von 150 liegen – also bis einschließlich Sonnabend. In einer ab Montag geltenden so genannten Schutzphase werden Eltern gebeten, ihre Kinder nur dann in die Kitas zu schicken, wenn es keine andere Lösung gibt. Sollte eine Betreuung zuhause nicht möglich sein, genügt ein einfaches Formular. Zudem müssen Eltern dann ein Formular zur Gesundheitsbestätigung in der jeweiligen Einrichtung abgeben. Dieses Formular steht zum Download auf der Corona-Internetseite des Landkreises zur Verfügung.

