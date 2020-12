Schneefall führt vereinzelt zu Unfällen in MV Stand: 29.12.2020 06:45 Uhr Schnee und Glätte haben vielerorts für Behinderungen auf den Straßen im Land geführt. Der Winterdienst ist unterwegs. Trotzdem ist es vereinzelt zu Unfällen gekommen.

Auf der B 198 kurz vor Woldegk kam ein Lkw von der Straße ab, fuhr in den Graben und kippte um. Für die Bergung musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Auch auf der B 104 zwischen Stavenhagen und Malchin ist ein Lkw in den Graben gerutscht. Und in Ribnitz-Damgarten hat es ausgerechnet ein Räumfahrzeug erwischt, das dort wegen der Glätte von der Straße abgekommen ist. Auch aus Bützow meldete die Polizei ein Auto im Straßengraben. Bei allen Unfällen wurde niemand verletzt.

