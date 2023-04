Stand: 28.06.2017 15:10 Uhr Schmitz-Cargobull: Gesprächsangebot an Mitarbeiter

Das Unternehmen Schmitz-Cargobull hat den streikenden Beschäftigten in Toddin bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Gesprächsangebot gemacht. Erst in der vergangenen Woche hatte der Aufsichtsrat die Entscheidung über eine Werksschließung auf den Herbst vertagt.

Offen für Gespräch

Nun ist für kommenden Dienstag ein ergebnisoffenes Sondierungsgespräch zwischen Schmitz-Cargobull und den Arbeitnehmervertretern vereinbart. Bislang habe das Unternehmen nur über einen Interessenausgleich mit Sozialplan reden wollen, so die Gewerkschaft - also über einen Fahrplan zur Schließung des Werkes. In einer Telefonkonferenz am Dienstag habe der Vorstand nach Angaben der IG Metall eingelenkt. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag mit Standortsicherung. Bis Mittwoch nächster Woche wollen die 120 Mitarbeiter trotzdem weiterstreiken.

Werkszufahrt bleibt offen

Die zwischenzeitlich versperrte Zufahrt zum Werk in Toddin werde bis dahin aber offen gehalten. An dem Standort werden Kühlaufbauten für Lkw und Hänger gebaut. Das Unternehmen hatte angekündigt, die Produktion aus Kostengründen nach Thüringen und Litauen verlagern zu wollen.

