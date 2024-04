Schleuse Banzkow: Schweriner Seen wieder für Boote erreichbar Stand: 01.04.2024 06:12 Uhr Wegen Personalmangels sollte die Schleuse in Banzkow in der Saison 2024 geschlossen bleiben. Doch es wurde eine Lösung gefunden. Von heute an können Wassersportler die Schweriner Seen wieder über den Störkanal ansteuern.

Bei Tourismusverantwortlichen und Kommunalpolitikern rund um Schwerin war die Entrüstung groß, als es hieß, dass der einzige Wasserzugang zu den Schweriner Seen in dieser Saison gesperrt bleiben sollte, weil Personal fehlte. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt reagierte und konnte durch eine Umbesetzung innerhalb der Behörde eine vorläufige Lösung finden.

Banzkower Schleuse ab Montagvormittag wieder in Betrieb

Rechtzeitig zum Start in die Tourismussaison in Mecklenburg-Vorpommern öffnet die Schleuse vom 1. April an wieder. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat die Stelle des Betriebsstellenleiters und Schaltwärters ausgeschrieben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.04.2024 | 09:00 Uhr