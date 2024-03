Stand: 11.03.2024 13:44 Uhr Schleuse in Banzkow ab April eingeschränkt befahrbar

Für die Schleuse Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am nördlichen Ende des Störkanals soll es von April an regelmäßige, aber eingeschränkte Öffnungszeiten geben. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe am Montag angekündigt - allerdings ohne Details zu nennen. Vor einer Woche hatte das Amt noch gemeldet, die Schleuse müsse von April bis November geschlossen bleiben, da kein Schleusenwärter verfügbar sei. Der Störkanal ist der einzige Wasserstraßenzugang zum Schweriner See. Viele Wassertouristen, die von Schwerin in Richtung Elbe oder Müritz fahren wollen, sind auf die Schleuse in Banzkow angewiesen.

