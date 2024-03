Schleuse in Banzkow öffnet im April - Vertretung gefunden Stand: 13.03.2024 18:42 Uhr Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat eine vorübergehende Lösung für den Betrieb der Schleuse in Banzkow gefunden. Die Schleusenwärterstelle konnte mit einer Vertretung besetzt werden.

Entwarnung für die Schleuse Banzkow südlich von Schwerin - sie muss nun doch nicht wegen Personalmangels im Sommer geschlossen bleiben. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat eine Lösung gefunden: Die Schleusenwärterstelle wird vorübergehend mit einer Vertretung besetzt, so ein Sprecher.

Zwei Stellenausschreibungen geplant

Durch den Einsatz einer Vertretung sei ein normaler Schleusenbetrieb ab 1. April möglich. Einschränkungen gebe es keine. Aber es sei nur eine Übergangslösung - um die Schleuse dauerhaft zu besetzen, sollen demnächst Stellen öffentlich ausgeschrieben werden - ein Betriebsstellenleiter und ein Schaltwärter.

Druck vom Tourismusverband

Nachdem die Sperre der Schleuse angekündigt worden war, hatte unter anderem der Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin darauf gedrängt, dass schnell eine Lösung gefunden werden muss. Die Schleuse liegt am einzigen Wasserzugang zu den Schweriner Seen. Etwa 3.700 Boote werden in Banzkow pro Saison geschleust.

