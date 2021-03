Schafe auf eingezäunter Weide am Ortsrand gerissen Stand: 16.03.2021 15:40 Uhr Am Ortsrand von Züsedom bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Montag mehrere Schafe gerissen worden. Ob ein Wolf dafür verantwortlich ist, sollen weitere Untersuchungen klären.

Die Schafe gehörten zu einer kleinen Herde mit insgesamt elf Schafen. Vier davon wurden am Dienstag in den frühen Morgenstunden tot aufgefunden. Die Weidefläche liegt laut Landwirtschaftsministerium am Ortsrand von Züsedom zwischen zwei Wohngebäuden und war eingezäunt. Ein Rissgutachter hat den Fall umgehend untersucht.

Untersuchungsergebnisse stehen noch aus

Dessen Protokoll liege aber noch nicht vor, so ein Ministeriumssprecher. Auch Genproben wurden vor Ort genommen. Die Analyse dauert in der Regel zwei bis drei Wochen. Erst dann lasse sich mit Bestimmtheit sagen, ob ein Wolf verantwortlich ist. In Vorpommern leben vier bestätigte Wolfsrudel und mehrere Einzeltiere.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.03.2021 | 15:00 Uhr