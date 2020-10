Stand: 16.10.2020 15:58 Uhr Sassnitz: Schäden nach dem Sturm

Nach Sturmtief Giesela und dem Rückgang der Pegelstände werden auf Rügen immer mehr Schäden sichtbar. In Sassnitz haben die Wellen die Uferpromenaden schwer beschädigt. Die schlimmsten Schäden gibt es an der Windpromenade. Sie verbindet den Stadthafen mit der Strandpromenade vor der Altstadt. Vor Rügen und Usedom hatten sich am Mittwoch und Donnerstag bis zu fünf Meter hohe Wellen aufgetürmt. In Sassnitz wurden dadurch ganze Baumstämme angespült und schwere Betonplatten aus ihren Verankerungen gerissen. | 16.10.2020 15:58