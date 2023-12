Kirchenasyl gebrochen: Kritik nach Abschiebeversuch durch Polizei in Schwerin Stand: 21.12.2023 06:00 Uhr Bei einer versuchten Abschiebung von zwei afghanischen Männern ist es am Mittwoch in Schwerin zu einem größeren Polizei-Einsatz gekommen. Nachdem bereits Flüchtlingsrat und Nordkirche das Vorgehen heftig kritisiert hatten, haben sich jetzt auch erste Landespolitiker dazu geäußert.

Mit einem Großaufgebot und Spezialkräften hat die Polizei am Mittwochmorgen in Schwerin den Widerstand gegen eine geplante Abschiebung beendet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte sich eine sechsköpfige Familie in der Wohnung einer Kirchengemeinde verschanzt, als Polizisten die Abschiebung von zwei jungen Männern im Alter von 18 und 22 Jahren durchsetzen wollten.

Abschiebung neu prüfen

Die afghanische Familie stand unter Kirchenasyl der evangelischen Petrusgemeinde im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz. Die Mutter - laut Angaben der Nordkirche eine Journalistin und Frauenrechtlerin - hatte versucht, die Abschiebung ihrer Söhne zu verhindern. Sie hatte gedroht, sich oder ihren Kindern etwas anzutun. Aufgrund dieser Lage hatte die Polizei Spezialkräfte angefordert.

Flüchtlingsrat: "Rote Linie überschritten"

Nordkirche und der Flüchtlingsrat in Mecklenburg-Vorpommern kritisierten das Vorgehen der Behörden scharf. Erstmals sei im Land durch die Polizei ein Kirchenasyl gebrochen und somit eine rote Linie überschritten worden, hieß es in einer Mitteilung des Flüchtlingsrates. Die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, Dietlind Jochims, bezeichnete die versuchte Abschiebung als "beschämend und mit den Grundsätzen der Menschenrechte unvereinbar".

Kirchenasyl nicht mehr sicher

Die Grünen-Landtagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin Constanze Oehlrich fordert, die Familie vor weiteren Abschiebeversuchen zu schützen. Oehlrich unterstützte die Kritik vom Flüchtlingsrat, dass Menschen im Kirchenasyl sich nun nicht mehr sicher fühlen können. Der Fraktionschef der Landes-CDU, Franz Robert Liskow, sagte, die Polizei habe nach seinem Eindruck korrekt gehandelt. Das Asylrecht dürfe nicht missachtet werden.

25 Menschen in MV im Schutz der Kirche

Ob die beiden jungen Männer abgeschoben werden, müsse neu geprüft werden, so eine Polizeisprecherin nach dem Einsatz am Mittwoch. Laut Nordkirche wurde bis Ende November 25 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Kirchenasyl gewährt, das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Beim Kirchenasyl handelt es sich um eine traditionell stille Übereinkunft zwischen Kirche und Staat.

