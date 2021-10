Rügenbrücke für zwei Wochen wochentags gesperrt Stand: 10.10.2021 06:32 Uhr Die Rügenbrücke ist vom 11. Oktober an für zwei Wochen gesperrt. Grund dafür sind schon längerfristig angekündigte Bauarbeiten an der Verkehrssteuerungsanlage.

Seit knapp 14 Jahren ist die 2.800 Meter lange Rügenbrücke in Betrieb. Die Verkehrssteuerungsanlage ist dort inzwischen in die Jahre gekommen, ein Austausch der Technik ist notwendig. Acht der 17 elektrischen Anzeigen über der Fahrbahn sollen in den zwei Wochen nun ausgewechselt werden. Die fehlenden sollen dann in den kommenden beiden Jahren folgen.

Umleitung über den Rügendamm

Aus diesem Grund wird die Rügenbrücke vom 11. bis zum 15. Oktober und vom 18. bis zum 22. Oktober jeweils von 8.45 bis 17.00 Uhr gesperrt. Das heißt: Sonnabend und Sonntag kann man uneingeschränkt über die Brücke fahren. Von Montag bis Freitag muss man jedoch die Umleitung über den Rügendamm und die alte B96, die Landesstraße 296, nehmen.

B96 zwischen Rügenbrücke und Bergen ebenfalls gesperrt

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird parallel zu den Arbeiten an der Brücke auch die B96 zwischen Rügenbrücke und Bergen saniert. Auch hier muss die Straße gesperrt werden. Von Dienstag bis voraussichtlich Donnerstag zwischen Samtens und Bergen und dann zwischen Stralsund und Samtens. Der Verkehr wird ebenfalls über die L296 geleitet. Morgens und abends soll die B96 jedoch frei befahrbar bleiben.

