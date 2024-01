Stand: 31.01.2024 13:44 Uhr Rügenbrücke: Protestaktion von "Robin Wood" gegen LNG-Terminal

Auf der Rügenbrücke in Stralsund haben am Mittwoch Klimaaktivisten der Umweltgruppe "Robin Wood" protestiert. Vier Kletterer seilten sich dafür von der Brücke ab und entrollten in rund 42 Meter Höhe ein Protestplakat. Auf dem Banner war der Schriftzug "Energiewende statt LNG und Gasimporte!" zu lesen. Wegen der Protestaktion mussten sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen. Laut Polizei wurde die Fahrbahn in Richtung Rügen teilweise gesperrt. Auch im Nachgang gab es wegen der Untersuchungen vor Ort noch Verzögerungen. Der Protest wurde nach Angaben der Polizei mit Unterstützung der Höhenrettung beendet.

