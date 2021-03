Rügen: Störtebeker-Festspiele für 2021 abgesagt Stand: 30.03.2021 16:38 Uhr Das Coronavirus macht den Störtebeker-Festspielen auf Rügen in diesem Jahr erneut einen Strich durch die Rechnung. Die gegebenen Umständen machten die Produktion nicht möglich, hieß es von der Geschäftsleitung.

"Nach dem letzten Treffen der Bundes- und nun auch der Landesregierung steht fest, dass an eine Umsetzung unserer Produktion unter den gegebenen Umständen nicht zu denken ist", teilte Geschäftsführerin Anna Hick am Dienstag mit. Das Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen gehe von maximal erlaubten 1.000 Zuschauern pro Veranstaltung aus. Die Beschränkungen machten die Produktion undurchführbar und unwirtschaftlich, so Hick weiter.

Tickets sollen in Gutscheine umgebucht werden

Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen und einer sehr langsam fortschreitenden Impfkampagne bleibe den Störtebeker Festspielen keine andere Wahl, als ein weiteres Jahr zu pausieren. Die Mitarbeiter sollen demnach in Kurzarbeit bleiben. Wie es weiter hieß, sollen Eintrittskarten den Angaben zufolge nicht direkt für das Jahr 2022 umgebucht, sondern in Gutscheine umgewandelt werden. Inhaber könnten den Ticketpreis auch teilweise oder ganz spenden oder rückerstattet bekommen. Der NDR unterstützt die Störtebeker-Festspiele.

