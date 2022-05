Rostock-Toitenwinkel feiert Städtebauförderung Stand: 14.05.2022 12:30 Uhr Rostocks Stadtteil Toitenwinkel wird häufig als "Brennpunktviertel" bezeichnet. Heute allerdings gibt es positive Schlagzeilen von dort. In Toitenwinkel ist der bundesweite "Tag der Städtebauförderung" gestartet.

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist der bundesweite "Tag der Städtebauförderung" mit einem Familienfest gestartet. Die 14.000 Toitenwinkler können einen knapp einen Hektar großen Bürgerpark in Besitz nehmen, an dessen Planung sie sich intensiv beteiligt haben. Planung und Bau wurden mit rund einer Million Euro Städtebaufördermitteln aus den Programmen "Zukunft Stadtgrün" und "Soziale Stadt" unterstützt. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Landesminister Christian Pegel (SPD) und Rostocks Bürgermeister Claus-Ruhe Madsen (parteilos) eröffnen das Fest.

Park für alle Gruppen

Der neue Bürgerpark in Toitenwinkel hat eine Kletterwand, eine Neun-Loch Minigolf-Bahn, ein Bodentrampolin mit zehn Metern Durchmesser, daneben aber auch Ruhezonen mit Hängematten und Sitztische, auf denen Spielflächen zum Schach- oder Mühlespielen eingelassen sind und 80 laufende Meter Sitzstufen. Das Ganze ist in viel Grün eingebettet, Baumreihen und Hecken unterteilen das Areal in überschaubare Bereiche und der neue Bürgerpark ist auch noch Wlan-Hotspot. Alle Alters- und viele Interessengruppen waren bei der Planung des Parks dabei und sollen ihn natürlich jetzt auch gemeinsam nutzen.

Vielerorts Veranstaltungen in MV

Neben Toitenwinkel wird heute im ganzen Land der "Tag der Städtebauförderung" begangen. Vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern gibt es dazu Veranstaltungen. In Barth zum Beispiel wird das Vinetahaus mit Touristinformation und Bibliothek eröffnet, in Parchim bietet die Stadt mit der Ideenschmiede auf dem Katthagen den Bürgern eine Möglichkeit zum Mitplanen und die Schweriner können ihre Ideen für die Gestaltung des Werder-Ufers einbringen oder im Mueßer Holz den Frühling feiern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.05.2022 | 12:00 Uhr