Tag der Städtebauförderung: Auftakt in Rostock-Toitenwinkel Stand: 14.05.2022 14:28 Uhr Rostocks Stadtteil Toitenwinkel wird häufig als "Brennpunktviertel" bezeichnet. Heute fiel dort der Startschus für den bundesweiten Tag der Städtebauförderung - mit viel Politprominenz und der Einweihung eines neuen Bürgerparks.

AUDIO: Bundesweiter Tag der Städtebauförderung - Auftakt in HRO (2 Min) Bundesweiter Tag der Städtebauförderung - Auftakt in HRO (2 Min)

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist der bundesweite Tag der Städtebauförderung mit einem Familienfest gestartet worden. Die 14.000 Toitenwinkler konnten einen knapp einen Hektar großen Bürgerpark in Besitz nehmen, an dessen Planung sie sich intensiv beteiligt hatten. Planung und Bau wurden mit rund einer Million Euro Städtebaufördermitteln aus den Programmen "Zukunft Stadtgrün" und "Soziale Stadt" unterstützt. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Landesminister Christian Pegel (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) weihten den Bürgerpark am Nachmittag ein.

Park für alle Gruppen

Der neue Bürgerpark in Toitenwinkel hat eine Kletterwand, eine Neun-Loch-Minigolfbahn, ein Bodentrampolin mit zehn Metern Durchmesser sowie Ruhezonen mit Hängematten und Sitztische, auf denen Spielflächen zum Schach- oder Mühlespielen eingelassen sind. Das Areal ist in viel Grün eingebettet, Baumreihen und Hecken unterteilen die Anlage in überschaubare Bereiche . Außerdem ist der neue Bürgerpark auch noch WLAN-Hotspot. Alle Alters- und viele Interessengruppen waren bei der Planung des Parks dabei und sollen ihn natürlich jetzt auch gemeinsam nutzen.

Weitere Informationen Studie: Soziale Spaltung in Schwerin am größten In Mecklenburg-Vorpommern muss einer Studie zufolge mehr dafür getan werden, dass Wohngebiete stärker sozial gemischt sind. Am wenigsten durchmischt ist demnach Schwerin. mehr

Städtebauförderung: Historische Städte vor Verfall gerettet

Allein in Rostock hat der Bund nach Angaben des Bundesbauministeriums seit 1991 rund 125 Millionen Euro für die Städtebauförderung bereitgestellt. Besonders in Ostdeutschland seien durch dieses Instrument viele historische Städte vor dem Verfall gerettet worden und hätten Neubaugebiete aufgewertet werden können, sagte Geywitz bei den Feierlichkeiten in Rostock.

Vielerorts Veranstaltungen in MV

Neben Toitenwinkel wurde der Tag der Städtebauförderung auch in anderen Städten des Bundeslandes begangen. Vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern gab es Veranstaltungen. In Barth zum Beispiel wurde das Vinetahaus mit Touristinformation und Bibliothek eröffnet, in Parchim bot die Stadt mit der Ideenschmiede auf dem Katthagen den Bürgern eine Möglichkeit zum Mitplanen und die Schweriner konnten ihre Ideen für die Gestaltung des Werder-Ufers einbringen oder im Stadtteil Mueßer Holz den Frühling feiern.

Mit Förderung und Bürger-Mitwirkung attraktive Quartiere entstehen lassen

Der bundesweite Tag der Städtebauförderung wird seit 2015 jedes Jahr als Gemeinschaftsinitiative des Bundesbauministeriums, der Länder, des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes begangen. Nach Angaben des Ministeriums sind insgesamt 565 Städte und Gemeinden an dem Aktionstag beteiligt, der den Angaben zufolge zeigen soll, wie "mit Mitteln der Städtebauförderung und unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger attraktive Quartiere, Stadt- und Ortsteilzentren" entstehen.

Weitere Informationen Zwischen Aster und Desaster - die BUGA 2025 in Rostock Sie kommt, sie kommt nicht, sie kommt, sie kommt nicht? Wie viele Blütenblätter das Blumenorakel zur Bundesgartenschau noch hat und wie es soweit kommen konnte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.05.2022 | 12:00 Uhr