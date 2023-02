Rostock: Schwerer Auto-Unfall mit zwei Schwerverletzten

Stand: 22.02.2023 05:27 Uhr

Weil ein Autofahrer in Rostock eine rote Ampel überfahren hat, kam es am frühen Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Die B105 musste in der Folge einige Zeit gesperrt werden.