Schweinepest: Seuchenfall in Betrieb bei Pasewalk bestätigt Stand: 06.06.2024 13:55 Uhr In einem Schweinemastbetrieb im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Der Betrieb mit Hausschweinen ist seit Mittwoch gesperrt. Tierseuchenrechliche Maßnahmen wurden ergriffen.

Das Friedrich-Loeffler-Institut auf Riems hat in der Nacht die Infektion mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Schweinemastbetrieb nahe Pasewalk nachgewiesen. Der betroffene Betrieb befindet sich unter Bestandssperre. Die rund 3.500 Tiere stehen derzeit unter veterinärmedizinischer Beobachtung und sollen getötet werden. Das teilte der zuständige Amtsveterinär des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Holger Vogel, mit. Zudem sollen um den Betrieb Zonen mit strengen Schutz- und Überwachungsregeln eingerichtet werden. Eine entsprechende Verfügung wird heute noch veröffentlicht.

Erste Auffälligkeiten bereits am Mittwoch

Am Mittwoch waren in dem betroffenen Schweinemastbetrieb zwei Hausschweine mit hohem Fieber auffällig geworden, ein weiteres Tier war verendet. Der behandelnde Tierarzt hatte umgehend Untersuchungen auf ASP veranlasst. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) hat erste Proben untersucht. Die PCR-Testung ergab, dass sich Tiere mit dem Erreger der Afrikanischen Schweinepest infiziert hatten. Proben sind dann zur Bestätigung der PCR-Ergebnisse an das Friedrich-Loeffler-Institut weitergeleitet und bestätigt worden.

Betrieb wurde gesperrt

Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hat den Betrieb daraufhin amtlich gesperrt und die tierseuchenrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) erklärte: "Vieles deutet derzeit darauf hin, dass wir es mit einem Punkteintrag zu tun haben, ähnlich, wie wir es im November 2021 erlebt haben, als das Virus zum ersten Mal bei uns in MV festgestellt wurde."

Backhaus: Kein Seuchengeschehen

Aus dem intensiven Monitoring sollen sich derzeit keine Hinweise auf ein Seuchengeschehen im Schwarzwildbestand ergeben. Epidemiologen sind im Einsatz, um den Eintragsweg des Erregers herauszufinden. Es wird ein zufälliger Eintrag über Menschen gewesen sein, vermutet auch der Amtsveterinär Holger Vogel. Wichtig sei jetzt, eine Verschleppung des Virus zu unterbinden. Es hätten Tiere den Betrieb verlassen, solche Bewegungen müssen nachverfolgt und die betroffene Tiere aus der Lebensmittelkette genommen werden, so Vogel.

Viele infizierte Schweine in Polen

Zwischen 2021 und 2022 war Mecklenburg-Vorpommern schon einmal von der Afrikanische Schweinepest betroffen. Mittlerweile gilt das Land eigentlich wieder als "seuchenfrei". Allerdings ist die Gefahr, dass die Seuche erneut ausbricht, ständig präsent. Es gibt viele infizierte Wildschweine auf polnischer Seite, auch in unmittelbarer Nähe zu Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb wurde sogar ein kilometerlanger Schutzzaun errichtet. Experten betonen, dass es nur eine Frage der Zeit sei, wann die Tierseuche wieder hierzulande ausbricht - schlimmstenfalls auch in schweinehaltenden Betrieben. Dort drohen durch die Seuche große wirtschaftliche Schäden.

Für Schweine tödlich, für Menschen harmlos

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, die ausschließlich Schweine betrifft. Sie verläuft fast immer tödlich und ist unheilbar. Es gibt keine Möglichkeit, Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt vom Menschen über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung oder Fahrzeuge sowie Futter in andere Gebiete übertragen werden. Für den Menschen und andere Tierarten ist die ASP nicht ansteckend oder gefährlich. Auch der Verzehr von infiziertem Fleisch ist unbedenklich. Die Kontrollmechnismen von Fleisch sind in Deutschland aber auch so hoch, dass kein infiziertes Fleisch in den Handel kommen sollte.

