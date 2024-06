Neubrandenburg: Kommunalwahl erst am 14. Juli komplett Stand: 06.06.2024 18:57 Uhr Die Kommunalwahl in Neubrandenburg wird erst am 14. Juli beendet. Die Stadtvertretung hat den Nachholtermin für den Wahlbezirk 1 festgelegt.

Die Wahl der Stadtvertretung Neubrandenburgs soll im Wahlbezirk 1 erst am 14. Juli stattfinden. Das hat die amtierende Stadtvertretung am Donnerstag auf einer Sondersitzung beschlossen. Der Urnengang in Bezirk 1 wurde verlegt, weil im Mai rund 1.500 falsch bedruckte Briefwahlunterlagen an Wählerinnen und Wähler verschickt wurden. In den beiden anderen Wahlbezirken wird die Kommunalwahl - wie in allen anderen Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns auch - am kommenden Sonntag stattfinden. Auch die Stimmen für das Europaparlament werden in Neubrandenburg in allen drei Wahlbezirken am 9. Juni abgegeben.

Gericht lehnt komplette Verschiebung ab

Am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht Greifswald eine Verschiebung der Wahl für das gesamte Stadtgebiet abgelehnt, wie es die Partei "Die Basis" per Gerichtsentschluss erreichen wollte. "Die Basis" hat unanabhängig davon bei der Wahlleitung bereits grundsätzlich Widerspruch gegen die Wahl eingereicht.

