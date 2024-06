Kader-Umbruch total: 14 Spieler verlassen Hansa Rostock Stand: 06.06.2024 14:16 Uhr Nach dem Abstieg in die Dritte Liga setzt der neue Sportchef Amir Shapourzadeh seinen angekündigten personellen Umbruch im Spieler-Kader konsequent um. Mindestens 14 Profis gehen, weitere Abgänge schloss Shapourzadeh nicht aus.

"Wir arbeiten aktuell unter Hochdruck am Kader für die neue Spielzeit und führen viele Gespräche. Wir wollen zeitnah ein hungriges Team aus jungen und erfahrenen Spielern auf die Beine stellen, dass die Fans mit Leidenschaft und ehrlichem Fußball überzeugen möchte", sagte der 41-Jährige, der Mitte Mai bei der "Kogge" anheuerte.

Shapourzadeh will bei seiner Kaderzusammenstellung die Profis enger mit dem Nachwuchsleistungszentrum verzahnen. So sollen stets fünf Spieler aus dem NLZ mit den Profis trainieren. Es ist der Weg, über den Shapourzadeh einst selbst bei Hansa zum Profi wurde.

Kolke hat ein Angebot von Werder Bremen

Neben den Leihspielern Jonas David, Marko Johansson (beide Hamburger SV), Juan Perea (VfB Stuttgart), Jasper van der Werff (SC Paderborn) und Junior Brumado (Midtjylland/Dänemark), die zu ihren Vereinen zurückkehren, erhalten weitere neun Profis keinen neuen Vertrag: Bei Dennis Dressel, Simon Rhein, John-Patrick Strauß, Konstantinos Stafylidis und Lukas Hinterseer liefen die Arbeitspapiere im Sommer aus, die Verträge von Svante Ingelsson, Sebastian Vasiliadis, Sarpreet Singh und Janik Bachmann gelten nicht für die Dritte Liga.

Unwahrscheinlich ist auch, dass Markus Kolke an der Ostsee bleibt. Nach Club-Angaben liegt dem Stammkeeper ein Angebot von Bundesligist Werder Bremen vor. Der 33-Jährige, der bislang 184 Pflichtspiele für die Mecklenburger bestritt, hat noch einen Vertrag bis 2026.

Trainingsstart am 23. Juni

Trainingsauftakt für die neuformierte Mannschaft des ebenfalls neuen Trainers Bernd Hollerbach wird am 23. Juni im Ostseestadion sein. Das erste Testspiel ist am 29. Juni beim SV Waren 09. Eine Woche später testet der FC Hansa beim Oberligisten Anker Wismar. Nach einem einwöchigen Trainingslager in Neuruppin steht zum Abschluss der Vorbereitung anlässlich des 70. Geburtstag des Ostseestadions ein Jubiläumsspiel gegen einen internationalen Gegner in Rostock an.

Der Saisonstart in der Dritten Liga erfolgt am ersten August-Wochenende (2. bis 4. August). In der ersten Runde des DFB-Pokals, die zwei Wochen später ausgetragen wird, haben die Mecklenburger den Zweitligisten Hertha BSC zu Gast.

