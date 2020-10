Stand: 30.10.2020 05:19 Uhr Rostock: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Ein offenbar angetrunkener Autofahrer hat in Rostock eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt. Am Schutower Kreuz fuhr der 53-Jährige am Donnerstagnachmittag plötzlich von der Linksabbiegerspur in Richtung Stadtautobahn geradeaus in Richtung Innenstadt und überfuhr auf der Mittelinsel ein Verkehrszeichen und die dort wartende 41-jährige Frau. Danach geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Auto. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Durch den Unfall kam es zu langen Staus während des Berufsverkehrs. | 30.10.2020 05:15