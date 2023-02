Rostock: Nordex baut Großturbinen in Serie Stand: 21.02.2023 16:24 Uhr Der Windanlagenhersteller Nordex will in Rostock seine Produktion ausbauen. Im ehemaligen Dieselmotorenwerk in der Südstadt wurde der Startknopf für den Bau von Maschinenhäusern für Onshore-Großturbinen gedrückt.

Nach dem Aus für die Rotorblattproduktion in Rostock vor einem halben Jahr sollen nun Maschinenhäuser für die aktuell leistungsstärksten Nordex-Turbinen der 6-MW-Klasse in Serie gebaut werden. Und das nur sieben Monate nachdem die ersten zwei Prototypen errichtet worden sind, wie Nordex-Geschäftsführer José Luis Blanco erklärte. Es seien rund zwei Millionen Euro am Standort in Rostock investiert worden. Von den knapp 13 Meter langen, 7 Meter hohen und über 70 Tonnen schweren Maschinenhäusern sollen langfristig jährlich bis zu 150 Exemplare gebaut werden, was einer Leistung von etwa einem Gigawatt entspricht

Weitere Informationen Nordex in Rostock: Wachstumskurs nach Werksschließung Vor drei Monaten hat der Windkraftanlagenhersteller seine Rotorblattfertigung nach Indien verlagert. Die Gondelproduktion aber läuft auf Hochtouren. mehr

Nordex will 2023 insgesamt 700 Turbinen bauen

Nach Nordex-Angaben gibt es aktuell Aufträge für die Windenergie-Anlagen an Land - unter anderem aus den Niederlanden, Finnland und der Türkei. Allein nach Estland sollen 38 der Großturbinen geliefert werden. Nordex will im laufenden Jahr insgesamt rund 700 Turbinen aller Größen bauen. Das wäre dann die Hälfte der weltweiten Produktion. In Rostock hat Nordex 770 Mitarbeiter. 75 weitere sollen am Standort noch eingestellt werden.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 21.02.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energie