Kritzmow: Spezialeinheit durchsucht Wohnung eines Ex-Polizisten

Stand: 10.08.2022 12:11 Uhr

Am Mittwoch ist die Wohnung eines ehemaligen Polizisten in Kritzmow (Landkreis Rostock) gestürmt worden. Eine Spezialeinheit hat sich am Morgen Zutrittt zur Wohnung des 67-Jährigen verschafft. Auch ein Spürhund war vor Ort im Einsatz.