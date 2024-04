Rostock: Prozessstart gegen Ex-Polizisten wegen Kinderpornografie Stand: 08.04.2024 14:26 Uhr Am Landgericht in Rostock hat am Montagvormittag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der in 70 Fällen kinderpornografisches Material öffentlich verbreitet haben soll.

Bei dem 69-jährigen Angeklagten sind mehrere Tausend Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt sichergestellt worden. Vor dem Landgericht Rostock muss sich der Ex-Polizist deswegen seit heute verantworten.

Mehrere Tausend Bilder und Videos heruntergeladen

Die knapp 19.000 Video- und Bildaufnahmen sollen deutlich minderjährige Kinder bei sexuellen Handlungen zeigen, so die Staatsanwaltschaft. Zum Prozessauftakt gab der Angeklagte zwar zu, kinderpornografisches Material besessen und konsumiert zu haben - dass allerdings andere Nutzer über eine Onlineplattform Zugang zu diesen Dateien hatten, will er nicht gewusst haben. Auf diesem Weg sei es aber zu rund 37.000 Downloads gekommen, so die Ermittler. Am 17. April wird der Prozess weitergeführt. Dann soll ein Sachverständiger die Aussagen beurteilen. Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe. Im Falle einer Verurteilung könnte er seine Pensionsbezüge verlieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.04.2024 | 14:00 Uhr