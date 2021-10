Stand: 11.10.2021 14:28 Uhr Rostock: Bundespolizei findet rätselhafte Gemälde

Die Bundespolizei hat in einem Schließfach am Bahnhof Warnemünde 16 Gemälde gefunden. Zunächst war unklar, ob es sich dabei um wertvolle Originale handelt. Mittlerweile ist laut Polizei aber sicher: Die Bilder sind billige Nachdrucke aus DDR-Zeiten - darunter Stillleben, Schiffsmalereien und ein religiöses Motiv. Sie werden nun in das Fundbüro der Bahn gebracht. Eine Bahnmitarbeiterin hatte das Schließfach am Sonntag geleert, weil die Nutzungszeit deutlich überschritten war. | 11.11.2021 14:30

