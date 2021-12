Stand: 12.12.2021 13:14 Uhr Rostock: AfD-Landtagsabgeordneter attackiert

Unbekannte haben in Rostock den AfD-Landtagsabgeordneten Michael Meister attackiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei Meister am Samstagabend in der Bahnhofstraße von zwei Männern beleidigt und mittels eines Tritts in den Oberkörper verletzt worden. Er habe anschließend selbst das Krankenhaus aufgesucht und die Polizei informiert. Diese sucht nun Zeugen | 12.12.2021 13:14