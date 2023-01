Stand: 04.01.2023 11:37 Uhr Rostock: Neue Statue des Rammstein Sängers Lindemann gestohlen

Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann ist offenbar gestohlen worden, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilt. Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr sei der mutmaßliche Diebstahl gemeldet worden, heißt es, die Polizei ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen. Die Statue des Künstlers Roxxy, die anlässlich des 60. Geburtstags von Till Lindemann aufgestellt worden war, stand demnach weniger als 24 Stunden auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Evershagen Süd, wo Lindemann als Kind gelebt hatte. Hinweise nimmt die Polizei in jeder Polizeidienststelle oder über die Internetwache entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.01.2023 | 12:00 Uhr