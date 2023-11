Reh befreit: Feuerwehr Jarmen als Tierfreund und Helfer

Stand: 28.11.2023 14:17 Uhr

Ein junges Reh hat sich am Dienstagmorgen in einem Gartentor verklemmt. Die Feuerwehr Jarmen rückte an und konnte das Tier befreien. Für die Brandbekämpfer war es nicht der erste Einsatz dieser Art.