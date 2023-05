Rehkitz-Rettung - Moderatorin Mandy Schmidt ist mit dabei Stand: 24.05.2023 14:38 Uhr Schon vor 4 Uhr am frühen Morgen steht NDR Schleswig-Holstein Moderatorin Mandy Schmidt bei Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bereit. Sie will den Rehkitz-Rettern Hüttener Berge unter die Arme greifen - mit Erfolg.

Ohne großes Kennenlernen und Kaffeetrinken geht es direkt an die Arbeit. Gemeinsam mit Michi, Markus, Lexie, Chefin Marion und Jäger Max macht sich Mandy nahe der A7 auf die Suche nach im Feld versteckten Jungtieren.

Doch bevor es losgehen kann, startet Marion die Drohne. Sie hat eine Wärmebildkamera an Bord und kann so die Rehkitze im Dunkeln aufspüren. Findet Marion damit ein Tier, gibt sie die Position per Funkspruch weiter an ihr Team. Das ist ausgestattet mit Handschuhen, Taschen und einem Kescher. Zum eigenen Schutz liegen die Jungtiere in den ersten zwei Wochen dicht am Boden, sagt Jäger Max. Gefährlich wird es dann, wenn landwirtschaftliche Maschinen zum Einsatz kommen. Denn "das Tier hat kein Fluchtverhalten in den ersten 14 Tagen - das ist das Problem", erklärt Max weiter.

Ein warmer Punkt im Knick

"90 Grad links und los marschieren!", lautet plötzlich das Kommando von Marion. "Welches links meinst du denn, hier guckt jeder in 'ne andere Richtung", erwidert Max. Sollten sie ein Tier finden, ist er dafür zuständig, das Kitz wieder freizulassen. Marion gibt präzisere Anweisungen - der Suchtrupp, dem Mandy angehört, macht sich auf den Weg durchs hohe Gras. Irgendwo im Knick zeigt die Drohne einen warmen Punkt an.

"Da liegt eins", flüstert Mandy aufgeregt: "Oh Gott, ist das klein!" Lexie rupft ein wenig Gras aus dem Boden, das ist wichtig, damit die Retter ihren Geruch nicht auf das Jungtier übertragen. "Wir versuchen das Tier jetzt, vorsichtig in dieses Grasbüschel einzubetten", erklärt sie. Anschließend verfrachten die Retter das Rehkitz in eine der großen Taschen.

"Ich würde es gerne knuddeln, aber da muss ich mich beherrschen", gesteht Lexie ein. Die Retter bringen das Tier an ein sicheres, schattiges Plätzchen und verdecken es noch einmal zusätzlich mit Gras. Für Mandy hat sich das noch frühere Aufstehen als sonst mehr als gelohnt.

